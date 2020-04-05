Трамп намерен привлечь больше военных для борьбы с коронавирусом
Количество зараженных COVID-19 в США достигло 300 тысяч человек.
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Для борьбы с коронавирусом Соединенные Штаты направят дополнительно тысячи военнослужащих, заявил Дональд Трамп.
Он уточнил, что военных отправят в эпицентр распространения COVID-19 - Нью-Йорк.
«Это будут тысячи и тысячи военнослужащих: медиков-профессионалов - медсестер и врачей», - цитирует Трампа РИА Новости.
По последним данным, коронавирус на территории США был диагностирован у 300 тысяч человек.
Согласно статистике ВОЗ, в мире заражены свыше миллиона людей.