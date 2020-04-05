Трамп намерен привлечь больше военных для борьбы с коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом Соединенные Штаты направят дополнительно тысячи военнослужащих, заявил Дональд Трамп.

Он уточнил, что военных отправят в эпицентр распространения COVID-19 - Нью-Йорк.

«Это будут тысячи и тысячи военнослужащих: медиков-профессионалов - медсестер и врачей», - цитирует Трампа РИА Новости.

По последним данным, коронавирус на территории США был диагностирован у 300 тысяч человек.

Согласно статистике ВОЗ, в мире заражены свыше миллиона людей.