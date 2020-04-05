Оазис жизни: на Украине обнаружили единственный регион без COVID-19

На Украине обнаружен единственный регион, где еще не было зафиксировано заболеваний COVID-19. Им стала Николаевская область.

Как отметил главный санитарный врач республики Виктор Ляшко, данное явление объяснить не трудно, поскольку даже там сейчас проводится тестирование и даже были случаи подозрения на коронавирус.

«Мы будем только довольны, если хоть в одной области Украины не будет зарегистрированных случаев, а в других областях не будет происходить увеличение», - цитирует Ляшко «Страна.ua».

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано в Киеве – там заразилось еще 30 человек. Затем идут Тернопольская и Кировоградская области – по 25 случаев.