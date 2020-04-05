Оазис жизни: на Украине обнаружили единственный регион без COVID-19
Тем не менее, постоянное тестирование на коронавирус не прекращается даже там.
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На Украине обнаружен единственный регион, где еще не было зафиксировано заболеваний COVID-19. Им стала Николаевская область.
Как отметил главный санитарный врач республики Виктор Ляшко, данное явление объяснить не трудно, поскольку даже там сейчас проводится тестирование и даже были случаи подозрения на коронавирус.
«Мы будем только довольны, если хоть в одной области Украины не будет зарегистрированных случаев, а в других областях не будет происходить увеличение», - цитирует Ляшко «Страна.ua».
За минувшие сутки больше всего случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано в Киеве – там заразилось еще 30 человек. Затем идут Тернопольская и Кировоградская области – по 25 случаев.