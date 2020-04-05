Мишустин поручил создать систему по идентификации возвращающихся из-за границы россиян

Единая информационная система по идентификации россиян возвращающихся из иностранных государств может быть создана в ближайшее время. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин Минкомсвязи России и внешнеполитическому ведомству.

Данная мера позволит исключить риски распространения инфекции, в том числе в связи с возможными нарушениями ими режимов самоизоляции и карантина.

Наших соотечественников, которые до сих пор остаются за рубежом, МИД РФ поддержит материально. Накануне от правительства на счет ведомства поступили деньги, которые будут направлены на выплаты нуждающимся, а также на продление срока действия документов, на основании которых наши соотечественники находятся на территории иностранного государства.

По данным на 5 апреля, всего на территории Российской Федерации насчитывается 5389 заболевших. Из них 658 пациентов заболели за последние сутки, 355 человек выздоровели, 45 умерли. Москва остается лидером по количеству больных, которые заразились инфекцией COVID-19 в Российской Федерации. Столица занимает печальное первое место с 3893 случаями заболевания коронавирусом.