Новые данные: как изменилась статистика заболеваемости COVID-19 в регионах РФ

По данным на 5 апреля Москва остается лидером по количеству больных, которые заразились инфекцией COVID-19 в Российской Федерации.

В приведенном рейтинге регионов РФ столица занимает печальное первое место с 3893 случаями заболевания коронавирусом.

На втором месте за столицей следует ближайшая к ее границам Московская область, где случаи COVID-19 подтвердились у 305 человек.

В столице на Неве, Санкт-Петербурге, коронавирусом болеет 191 пациент.

Четвертое место - у республики Коми. Там, на сегодняшний день, насчитывается 59 случаев заражения инфекцией.

Чуть меньше - в Ленинградской области: 57 больных.

Замыкает шестерку Нижегородская область. В этом регионе COVID-19 зафиксирован у 47 жителей.

Всего на территории Российской Федерации насчитывается 5389 заболевших. Из них 658 пациентов заболели за последние сутки, 355 человек выздоровели, 45 умерли.