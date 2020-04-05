В Кремле не видят альтернативы переговорам по ОПЕК+

Россия настроена продолжить конструктивные переговоры по нефти и не является сторонницей прекращения сделки ОПЕК+. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу «Россия 1» он отметил, что в Кремле не видят альтернатив переговорному процессу для стабилизации международного рынка энергоносителей.

Третьего апреля Владимир Путин провел совещание о ситуации на мировом рынке нефти, в котором заявил, что Россия готова к работе и с партнерами в формате ОПЕК+, и с США, чтобы найти взаимоприемлемое решение по цене на ресурс.

Девятого апреля состоится онлайн-встреча министров стран ОПЕК+. Стороны обсудят насущные проблемы нефтяного рынка и его стабилизацию. Возобновление переговоров запустил Дональд Трамп после разговора с российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.