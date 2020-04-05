В Кремле назвали огромной нагрузкой для экономики продление нерабочих дней

Для экономической жизни страны нерабочий апрель - это чрезвычайная и огромная нагрузка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что сейчас жизнь и здоровье людей являются приоритетом для государства.

Как отметил Песков, в Кремле отдают себе отчет в том, что спровоцированный коронавирусом мировой экономический кризис «еще заявит о себе», и для борьбы с ним требуется координация усилий многих стран.

«Безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», - заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Второго марта президент Российской Федерации в обращении к населению в связи с эпидемией коронавируса объявил о решение продлить нерабочие дни в стране до 30 апреля. Как пояснил глава государства, пик эпидемии еще не пройден, поэтому граждане РФ должны соблюдать меры по защите от заражения.