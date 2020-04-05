Следователи установили личности убитых под Рязанью

Сотрудники следственного комитета установили личности всех пятерых молодых людей, убитых в поселке Елатьма Рязанской области. К опознанию тел привлекались родственники погибших. Имена убитых пока не разглашаются в интересах следствия.

Пятеро знакомых были застрелены мужчиной 1988 года после того, как они громко разговаривали под окнами его дома. Местный житель с балкона своей квартиры сделал им замечание, после чего компания вступила с ним в словесный конфликт.

Тогда мужчина взял находящееся у него дома зарегистрированное ружье, спустился в подъезд и произвел по разговаривавшим несколько выстрелов. От полученных ранений четверо молодых людей и женщина скончались на месте.

По факту массового расстрела возбуждено уголовное дело.