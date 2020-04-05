Песков рассказал, как долго Путин будет работать на «удаленке»

Президент РФ Владимир Путин еще как минимум неделю будет работать на удаленном режиме. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что еще неделю, как минимум, а то и больше», - сказал он.

Песков отметил: домыслы о том, что решение о дистанционном режиме работы президента якобы как-то связаны с обнаружением коронавируса у главврача Коммунарки Дениса Проценко не соответствуют действительности.

«Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство - это именно сократить физическое общение, что президент и сделал», - заявил Песков в эфире «Россия 1».

Он отметил, что Путин регулярно проходит тест на COVID-19. То же делают все, кто работает с российским лидером.