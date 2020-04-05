Попова: в России пока удается сдержать эпидемию COVID-19 от взрывного роста

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с COVID-19 в России. По ее словам, так называемого взрывного роста распространения коронавирусной инфекции пока удается избежать.

К настоящему времени в РФ проведено почти 700 тысяч тестов на COVID-19. За минувшие сутки в нашей стране было подтверждено еще 658 случаев заболевания коронавирусом.

Также, согласно порталу стопкоронавирус.рф, известно о 355 излечившихся от заболевания. Сорок пять человек в результате инфицирования умерли.