В Краснодарском крае режим карантина продлен до 12 апреля

В Краснодарском крае режим карантина продлили до 12 апреля. Соответствующее указание сделал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Давайте наберемся выносливости и терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля», - отметил он.

Кондратьев добавил, что предстоящая неделя «будет непростой», а инфицированных COVID-19 может стать еще больше. Однако же, отметил губернатор, заболевшие не смогут заразить других жителей региона благодаря самоизоляции. Обращение Кондратьева было опубликовано на YouTube.

В понедельник, 6 апреля, местная власти намерены также предложить меры экономической поддержки малого и среднего бизнеса.

Возможность регионам самостоятельно принимать меры для борьбы с COVID-19 ранее дал президент РФ Владимир Путин.