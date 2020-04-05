Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин вызвал врача на дом в связи с повышением температуры. Медик сразу же взяла у мужчины анализ на коронавирус, и он подтвердил наличие заболевания.

Как рассказал Ступин, врач пообещала позвонить ему в течение 72 часов, если анализ будет положительный. Когда указанный срок прошел, а звонка не поступило, депутат успокоился, решив, что он здоров.

«На шестые сутки 4 апреля в субботу около 22 часов мне позвонили и сообщили, что тест на вирус положительный. Ни врачи, ни медсестры из-за того, что их сократили, никуда не успевают. Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим. Теперь я на карантине», - отметил 36-летний мужчина во «ВКонтакте».

Правда, в конце сообщения депутат Московской городской думы все же добавил, что состояние у него хорошее, и все симптомы заболевания уже прошли.