Магазины и аптеки могут обязать бесплатно раздавать покупателям маски и перчатки

Национальный союз защиты прав потребителей обратился в правительство с просьбой принять дополнительные меры безопасности для покупателей в магазинах и аптеках в связи с распространением коронавируса. Соответствующее обращение также было направлено в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, Минпромторгу и Роспотребнадзору было поручено дать предписания об обязательном обеспечении всех покупателей одноразовыми перчатками и защитными масками. Они должны раздаваться на входе в торговые объекты. В Союзе также предложили сохранить данное предписание даже после урегулирования ситуации с пандемией.

Ранее Минпромторг дал поручение региональным властям организовать организовать работу на территории субъектов по производству гигиенических масок и обеспечить ими в полном объеме население.