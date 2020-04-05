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Магазины и аптеки могут обязать бесплатно раздавать покупателям маски и перчатки

Лина Давыдова
13:33 05.04.2020
С соответствующей просьбой в Минпромторг и Роспотребнадзор обратился Национальный союз защиты прав потребителей.
Магазины и аптеки могут обязать бесплатно раздавать покупателям маски и перчатки
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Национальный союз защиты прав потребителей обратился в правительство с просьбой принять дополнительные меры безопасности для покупателей в магазинах и аптеках в связи с распространением коронавируса. Соответствующее обращение также было направлено в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, Минпромторгу и Роспотребнадзору было поручено дать предписания об обязательном обеспечении всех покупателей одноразовыми перчатками и защитными масками. Они должны раздаваться на  входе в торговые объекты. В Союзе также предложили сохранить данное предписание даже после урегулирования ситуации с пандемией.

Ранее Минпромторг дал поручение региональным властям организовать организовать работу на территории субъектов по производству гигиенических масок и обеспечить ими в полном объеме население.

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