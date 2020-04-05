Это рекорд: у россиян резко вырос спрос на ипотечные кредиты

Рекордно низкие процентные ставки, возросшие цены на недвижимость и желание сберечь накопления повлияли на резко возросший спрос на ипотечные кредиты у россиян в I квартале 2020 года.

По данным «Известий», количество взятых ссуд увеличилось в РФ на 21,5%, а займов - на 9%. Средний размер и срок ипотеки также выросли до 2,44 миллионов рублей и 16,5 лет соответственно. Всего объем выдачи жилищных кредитов за первые два месяца составил 435 миллиардов рублей.

Как рассказал изданию руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка, в их финансовой организации объем выданных кредитов вырос на 89%, а количество на 51%.

Банкиры отмечают, что интерес граждан к жилищному кредитованию упадет, если процентная ставка возрастет до 11%.