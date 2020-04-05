Историк Соколов доставлен в СИЗО «Кресты»

Обвиняемый в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историк Олег Соколов доставлен в СИЗО «Кресты», однако процесс этапирования из Москвы в Санкт-Петербург пока не завершен. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Этот процесс нелегок. Помимо переезда в спецвагоне по железной дороге, также есть карантинные мероприятия. Защита ожидает, что данный процесс будет закончен до 8-го апреля, и 9-го Соколов будет участвовать в заседании Октябрьского суда», - пояснил адвокат.

В ноябре 2019 года доцента-историка Олег Соколов вытащили из реки Мойки. Он пытался утопить рюкзак с фрагментами женского тела, но сам упал в воду. В квартире ученого полиция обнаружила обезглавленное тело 24-летней девушки - его студентки и возлюбленной.

Соколов признался в убийстве и согласился с арестом. Экспертиза признала его вменяемым.