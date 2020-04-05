В России провели почти 700 тысяч тестов на коронавирус
По данным Роспотребнадзора, тест-системами для выявления COVID-19 обеспечены все центры гигиены и эпидемиологии страны.
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В России проведено более 697 тысяч лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из данных бюллетеня Роспотребнадзора.
На сегодняшний день все центры гигиены и эпидемиологии надзорного ведомства в российских субъектах обеспечены разработанными научным центром «Вектор» тест-системами для выявления опасного заболевания.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что ежедневно в России тестируют порядка 34-37 человек. Она также пообещала увеличивать это количество.
По последним данным, в РФ был зарегистрирован 4731 случай заражения коронавирусом. Из них 333 выздоровели, еще 45 человек умерли.