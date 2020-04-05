Под Тулой задержан подозреваемый, открывший стрельбу по полицейским

Сотрудники спецподразделений Росгвардии задержали злоумышленника, открывшего огонь из оружия по полицейским в Веневском районе Тульской области. Местный житель сначала начал стрелять в охотников, а затем и в прибывших на место ЧП сотрудников опергруппы.

Территория вокруг дома, в котором закрылся мужчина, была оцеплена во избежание жертв. При этом стрелявший, которым оказался ранее судимый местный житель 64 лет, продолжал угрожать ОМОНу и полиции в ходе переговоров.

В результате спецмероприятия мужчину задержали сотрудники СОБРа и передали опергруппе. У задержанного изъяли предметы, напоминающие по своей конструкции гладкоствольное ружье и винтовку с продольно скользящим затвором, а также боеприпасы и муляж гранаты.

Как установили сотрудники Росгвардии, зарегистрированного оружия за гражданином не числится.