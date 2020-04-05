Губернатор Подмосковья оценил необходимость введения пропускного режима

Ситуация в Московской области с эпидемией коронавируса пока не требует введения пропускного режима. Как заявил губернатор региона Андрей Воробьев в соцсети, он всецело рассчитывает, что прибегать к данной мере властям не придется вообще.

Воробьев уточнил, что даже если такой режим будет введен, все жизнеобеспечивающие организации будут обеспечены пропусками в первую очередь.

«Понимаю, что режим самоизоляции для многих испытание. Хотя, возможно, призывы к этому всем уже надоели. Почему это важно? Потому что от коронавируса нет вакцины или лекарства. Поэтому карантин. Так быстрее вернемся к обычной жизни», - написал Воробьев в Instagram.

Губернатор Московской области подписал постановление, направленное на усиление мер по борьбе с коронавирусом. Документ размещен на сайте правительства региона.

О готовности Москвы к введению системы контроля за несоблюдающими режим самоизоляции сообщил накануне мэр столицы Сергей Собянин. Однако запускать умную платформу в работу в ближайшее время, отметил градоначальник, власти не планируют, так как ситуация того не требует.