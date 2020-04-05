Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области. Еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщает СУ СК РФ по Свердловской области, трагедия произошла в селе Елань Талицкого городского округа. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 5 апреля в 00:18 мск. Из горящего дома еще до прибытия пожарных были спасены двое детей 2012 и 2019 года рождения. Они госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Тела мальчика 2011 года рождения и двух его сестер 2014 и 2018 года рождения были обнаружены при тушении огня. В 02:00 мск пожар удалось ликвидировать.

По предварительной информации, родители детей в ходе пожара не пострадали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Все обстоятельства трагедии устанавливаются.