На месте взрыва в Орехово-Зуево завершены аварийно-спасательные работы

В городе Орехово-Зуево Московской области закончены аварийно-спасательные работы, производившиеся на месте взрыва бытового газа в многоэтажном жилом здании. Об окончании деятельности на месте аварии заявила пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент в многоквартирном доме о адресу улица Гагарина, 31 произошел вчера, 4 апреля, приблизительно в час дня. Прибывшие на место сотрудники МЧС сразу же приступили к эвакуации жителей. Более 150 человек смогли выбраться сами. В развалинах оказался целый подъезд, а также обрушилась часть несущих конструкций на всех пяти этажах. Три человека погибли.

На данный момент известно, что взрыв произошел по причине неисправности или же неправильного использования газовой колонки в одной из квартир.