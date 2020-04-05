Более 20 тысяч документов оцифровали в ЗВО в рамках проекта «Дорога памяти»

На территории 5 субъектов Российской Федерации в местах дислокации гвардейской танковой армии Западного военного округа военнослужащие оцифровали более 20 тысяч фотографий, писем и документов времен Великой Отечественной войны в рамках уникального проекта Министерства обороны РФ «Дорога памяти», говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Фотографии, переданные в мобильные пункты оцифровки, будут загружены на сайт проекта «Дорога памяти», что в дальнейшем станет частью крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Все пункты оснащены необходимым оборудованием для проведения оцифровки документов и внесения в базу электронных данных о фронтовиках.

Принять участие в проекте может любой желающий, перейдя на сайт Минобороны России в информационный раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить оцифрованные фотоснимки и данные о своих родных и близких, воевавших участвовавших в Великой Отечественной войне.