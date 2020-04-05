Число зараженных коронавирусом в Крыму возросло до 20

За последние сутки в Крыму на два человека увеличилось число инфицированных коронавирусом. Таким образом сейчас на полуострове болеют COVID-19 всего 20 человек.

«У нас два заболевших. Это члены семьи одного из последних заразившихся, который приехал из Москвы», - сообщил на заседании штаба по предотвращению коронавируса глава региона Сергей Аксенов.

Еще два случая коронавирусной инфекции выявлены в Симферопольском районе. Оба заболевших госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением. Также под наблюдением находятся шестеро человек, с которыми контактировали заболевшие.

Режим всеобщей самоизоляции для населения Крыма введен до 6 апреля включительно, в Севастополе - до 12 апреля. На улицах работает патруль сотрудников полиции и Росгвардии. Специалисты обрабатывают транспорт, общественные места и улицы дезинфицирующими растворами.