Какие профессии могут оказаться невостребованными из-за коронавируса

Коронавирус стал серьезным испытанием для мировой экономики. Пандемия может существенно изменить рынок труда. Эксперты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии оказались под ударом, а какие специалисты после нормализации эпидемиологической ситуации вернуться в строй как ни в чем не бывало. Результаты исследования публикует RT.



В первую очередь, в зону риска попадут турагенты и экскурсоводы. Туризм стал одной из самых пострадавших от коронавируса сфер, поэтому в 2020 году их ожидает крупная кадровая перестройка, в том числе масштабные сокращения.



На грани банкротства из-за приостановки гражданских воздушных перевозах находится множество авиакомпаний. Без работы могут остаться высококлассные специалисты, что повлечет за собой сильный рост уровня конкуренции. Такая же ситуация ждет и фитнес-индустрию.



Еще задолго до вспышки коронавируса начался процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса. Текущая ситуация может его значительно ускорить. Сейчас развиваются онлайн-сервисы, позволяющие выполнить ряд задач самостоятельно. Из-за этого работы могут лишиться младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, организаторы мероприятий, переводчики, репетиторы и даже учителя.

В зоне риска находятся такие сферы, как полиграфия, мода, визаж и стационарный общепит.

Большинство специалистов в период режима самоизоляции перешли из оффлайна в онлайн. Это означает, что из-за возросшей конкуренции под ударом находятся и ведущие тренингов и вебинаров, авторы обучающих программ и так далее.

А вот так называемая бьюти-сфера, которая сейчас находится в вынужденном простое, после окончания пандемии должна стабилизироваться. Речь идет о парикмахерах, косметологах, мастерах маникюра, массажистах и других специалистов.