Один человек погиб при пожаре вблизи стройплощадки инфекционной больницы в Новой Москве
Возгорание произошло на территории Новой Москвы, где загорелись несколько палаток.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В Новой Москве, где в срочном порядке возводится новая инфекционная больница для больных коронавирусом, произошел пожар. Рядом со стройплощадкой воспламенились три палатки, в которых проживают рабочие.
«На стройплощадке вблизи инфекционной больницы между деревнями Бабенки и Голохвастово начался пожар. Сгорели три палатки», - подтвердили «Звезде».
Пожар уже потушен. В результате возгорания есть жертвы - погиб один рабочий.