Один человек погиб при пожаре вблизи стройплощадки инфекционной больницы в Новой Москве

В Новой Москве, где в срочном порядке возводится новая инфекционная больница для больных коронавирусом, произошел пожар. Рядом со стройплощадкой воспламенились три палатки, в которых проживают рабочие.

«На стройплощадке вблизи инфекционной больницы между деревнями Бабенки и Голохвастово начался пожар. Сгорели три палатки», - подтвердили «Звезде».

Пожар уже потушен. В результате возгорания есть жертвы - погиб один рабочий.