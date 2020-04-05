Роспотребнадзор: в Москве зафиксировано 536 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Москве зафиксировано еще 536 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.

Таким образом, по состоянию на 5 апреля в Москве подтверждено 3893 случая заражения COVID-19.

Добавляется, что все зарегистрированные случаи COVID-2019 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы.

Большинство пациентов с диагнозом COVID-19 заразились по контакту, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Привезенных случаев насчитывается 808. По словам Голиковой, чаще всего инфекция попадает в Россию из таких стран как Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ. В целом на территорию РФ коронавирус завезли из 73 стран.