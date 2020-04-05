Губернатор МО усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской Области Андрей Воробьев подписал постановление, направленное на усиление мер по борьбе с коронавирусом. Документ размещен на сайте Правительства МО.

В новом постановлении уточнен перечень предприятий, которые могут функционировать в период введения самоизоляции. Это непрерывно действующие организации, которые не могут остановить свою деятельности из-за производственно-технических условий. В список вошли предприятия, которые обеспечивают граждан продовольствием и непродовольственными товарами первой необходимости, а также оказывающие им складские и логистические услуги организации.

Не затронет режим самоизоляции и организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС. Строительный комплекс тоже может продолжать свою деятельность.

Все работающие предприятия отныне обязаны соблюдать меры по защите от распространения коронавирусной инфекции, в частности, по социальному дистанцированию между работниками и посетителями. Ранее это требование носило рекомендательный характер.

В период самоизоляции также запрещен прием лома и отходов цветных металлов от физических лиц.