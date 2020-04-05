Врач рассказала о течении болезни у новорожденных с коронавирусной инфекцией

Коронавирус может передаваться от беременной женщины к ребенку, выяснили медики. Однако тяжелое течение вызываемой COVID-19 болезни у новорожденных наблюдается редко. Об этом сообщила доктор медицинских наук, академик РАЕН, профессор кафедры педиатрии РУДН, заслуженный врач РФ Елена Дегтярева.

Она отметила, что ранее было известно только о «горизонтальной» передачи коронавируса – капельным или контактным путем, однако недавно выяснилось и о «вертикальной» передаче – от матери к плоду.

«При этом, по имеющимся данным, тяжелое течение заболеваний у новорожденных наблюдалось крайне редко», - уточнила педиатр.

Дегтярева также сообщила о том, что тяжелое течение болезни у младенцев может происходить из-за сочетания COVID-19 с респираторно-синтициальной инфекцией, которая известна медикам, как причина «тяжелых бронхиолитов с дыхательной недостаточностью», сообщает РИА Новости.