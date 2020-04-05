Пожар на Крещатике: на Майдане загорелся коллектор с электрокабелем

Минувшей ночью в столице Украины загорелся коллектор на площади Незалежности. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 1.47. В подземном сооружении размещались различные электрические кабели под напряжением, которые воспламенились.

Перед тем, как начать тушение пожара, кабели пришлось обесточить, для чего прибыли аварийные бригады ДТЭК «Киевские электросети» и КП «Киевгорсвет». На это понадобилось около четырех часов. Только после этого пожарные бригады еще три часа тушили огонь.

Возгорание удалось локализовать к 8.40. В 9.33 огонь был полностью ликвидирован. В тушении пожара приняли участие 10 единиц техники и около 40 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины. Жертв и пострадавших удалось избежать.