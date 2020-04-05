Сбербанк разъяснил россиянам, по каким кредитам оформляются «каникулы»

В Сбербанке объяснили россиянам, что, в соответствии с законом, кредитные каникулы можно оформить в том числе и по ипотеке. Однако максимальная сумма займа должна составлять 1,5 миллиона рублей. Что же касается потребительских кредитов, то здесь «каникулы» предоставляются для займов до 250 тысяч рублей.

С 3 апреля в России вступил в силу закон о кредитных каникулах для тех граждан, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Кредитные каникулы предоставляются по ссудам, которые были получены до вступления закона в силу.

«Кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам - 1 500 тысяч рублей; по автокредитам - 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц - 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц - 100 тысяч рублей», - рассказали в Сбербанке.

Что же касается индивидуальных предпринимателей, то они смогут оформить отсрочку платежей по потребительским кредитам, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей.

В банке призвали клиентов обращаться за кредитными каникулами только в случае уверенности в снижении официальных доходов.