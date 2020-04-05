В МВД объяснили причины задержания мужчины с собакой на Патриарших прудах

В МВД сообщили о факте задержания москвича, гулявшего с собакой на Патриарших прудах. В главном управлении по городу рассказали, что основой для доставки гражданина, нарушавшего режим самоизоляции, в участок послужил его отказ выполнять требования полицейских.

В соответствие с указом главы столицы до конца текущего месяца в Москве запрещено посещение парков и зон отдыха. Вчера, 4 апреля, во время патрулирования закрытой на время карантина территории Патриарших прудов, на месте был замечен гражданин, гуляющий с собакой, несмотря на предписания.

Как указывает столичное МВД, сотрудники правоохранительных органов проинформировали мужчину, находящегося в закрытой зоне, что он нарушает предписания властей и сделали это неоднократно. Гражданин проигнорировал предупреждения и вступил в спор с полицейскими.

«Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его», - сообщает ведомство.

Мужчина был задержан на месте и доставлен в отдел МВД в Хамовниках. На протяжение длительного времени, гражданин не называл полицейским свое имя и данные. Вследствие действий гражданина на него было заведено административное дело по факту «Неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции».

Ранее мэр города утвердил наложение штрафов за нарушение ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Игнорирование предписаний режима самоизоляции ведет к санкциям в размере четырех, а при повторном инциденте - 5 тысяч рублей.