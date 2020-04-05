Россия доставила в Белоруссию 10 тысяч тест-систем для выявления COVID-19
На территории республики заражены коронвирусом 440 человек.
© Фото: Минобороны России
Для диагностики коронавируса на территории Белоруссии Россия направила груз, в составе которого десять тысяч тест-систем, сообщили в Посольстве РФ.
По данным правительства республики, тесты переданы на безвозмездной основе.
Руководитель российской дипмиссии Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что передача груза стала очередным эпизодом в плане взаимодействия сторон, пишет РИА Новости.
Согласно статистике в Республике Белоруссии зарегистрировано 440 случаев COVID-19, жертвами стали пять человек.