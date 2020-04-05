Россия доставила в Белоруссию 10 тысяч тест-систем для выявления COVID-19

Для диагностики коронавируса на территории Белоруссии Россия направила груз, в составе которого десять тысяч тест-систем, сообщили в Посольстве РФ.

По данным правительства республики, тесты переданы на безвозмездной основе.

Руководитель российской дипмиссии Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что передача груза стала очередным эпизодом в плане взаимодействия сторон, пишет РИА Новости.

Согласно статистике в Республике Белоруссии зарегистрировано 440 случаев COVID-19, жертвами стали пять человек.