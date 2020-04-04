Медведев вошел в состав набсовета Роскосмоса
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев вошел в состав наблюдательного совета Роскосмоса. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован 3 апреля на портале нормативно-правовых актов.
В обновленный состав не попали командующий космическими войсками Александр Головко, бывший глава Минкомсвязи Константин Носков, помощник президента Максим Орешкин и заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.
Новыми членами набсовета Роскосмоса стали главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, помощник президента Игорь Левитин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава Минэкономики Максим Решетников, глава Минкомсвязи Максут Шадаев, министр транспорта Евгений Дитрих и первый замглавы Минфина Леонид Горнин.
Вице-премьер Юрий Борисов сохранил пост председателя набсовета.