Заворотнюк ответила подписчикам на поздравления с днем рождения

Анастасия Заворотнюк ответила своим подписчикам в Instagram впервые за время болезни. Актриса оставила комментарий в ответ на поздравления с днем рождения 3 апреля в своем личном аккаунте, а также на странице поддержки, которую ведут ее близкие и друзья.

Заворотнюк поблагодарила супругу певца Стаса Михайлова Инну, выразившую ей слова поддержки.

В личном аккаунте актриса ответила на поздравления Димы Билана, Дениса Клявера, Зары, юмористки Елены Борщевой и блогерши Лены Лениной. Оставляла ли эти ответы сама Заворотнюк, или за нее это сделали ее близкие - неизвестно.

У 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. Родственники, друзья и представители актрисы ее состояние никак не комментируют.