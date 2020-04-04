Застрявшим за рубежом россиянам выделят денежную помощь

Россиянам, которые не могут вернуться на родину, выделят денежные средства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Кабинет министров одобрил выделение Министерству иностранных дел РФ из резервного фонда бюджетных ассигнований для помощи россиянам.

«Решение Правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», - говорится в публикации.

Вместе с тем известно, что средства пойдут на продление срока действия документов, на основании которых наши соотечественники находятся на территории иностранного государства.