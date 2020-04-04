В Китае объявлен траур по погибшим от COVID-19

Сегодня, 4 апреля, в Китае объявлен траур по умершим от коронавируса. В стране отменены все развлекательные мероприятия.

Память погибших почтили тремя минутами молчания. В это время автомобили, поезда и корабли давали сигналы в знак солидарности и скорби.

От коронавируса в Китае погибли больше трех тысяч человек. По всей стране приспущены флаги, в том числе - на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств.