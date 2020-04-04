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Во Владивостоке за нарушителями режима самоизоляции будут следить дроны

Лина Давыдова
08:59 04.04.2020
Дроны с тепловизорами будут незамедлительно передавать информацию полиции о нарушителях режима самоизоляции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Во Владивостоке за нарушителями режима самоизоляции будут следить дроны. Они с воздуха проконтролируют все места отдыха.

Так местные власти решили следить за лесопарковыми зонами, в которых сейчас жителям региона находиться запрещено. Дроны с тепловизорами будут незамедлительно передавать информацию полиции.

Ранее Приморье решили ужесточить правила самоизоляции для населения. Как объяснил свое решение губернатор Олег Кожемяко, ситуация с эпидемией пока не улучшается. В регионе также введут спецпропуска для граждан, продолжающих работать. Все фамилии таких сотрудников будут внесены в единую базу данных.

Решением Президента России Владимира Путина режим нерабочих дней продлевается до конца месяца, по 30 апреля включительно. На сегодняшний день почти все регионы страны ввели режим самоизоляции. Одной из последних об ограничительных мерах объявила Орловская область. Как и в остальных регионах, там не рекомендовано жителя выходить из дома без веской причины. 

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