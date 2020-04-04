Россиянам запретили переносить выплаты по кредитам на май

Заемщикам до конца апреля необходимо вносить выплаты по кредитам точно в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней. Об этом говорится в сообщении Центрального банка, размещенном на официальном сайте.

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», - говорится в публикации.

Вместе с тем, ЦБ призвал кредиторов учитывать фактические возможности должника посещать офис банка, либо делать платежи по дистанционным каналам.

Помимо тех, кто занят обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляет поддержку предоставления дистанционных услуг, финансовым организациям следует ограничиться минимумом присутствия в офисах сотрудников.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем: российский лидер отметил, что за сотрудниками сохранится их заработная плата.