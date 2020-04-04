87 военнослужащих и 16 единиц техники: ВКС РФ завершили доставку гумпомощи в Сербию

ВКС РФ перебросили в Сербию российских военных специалистов, необходимое оборудование и технику для оказания помощи стране в борьбе с распространением коронавируса.

Всего экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили 11 рейсов с аэродрома Чкаловский в Подмосковье на аэродром Батайница, расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда.

В Сербию были направлены 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, а также специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Сегодня, 4 апреля, в Белграде на базе военно-медицинской академии сербского военного ведомства состоится совещание с участием представителей Минздрава и Минобороны Сербии, на котором будут определены наиболее приоритетные объекты для работы российских специалистов и прибывшей техники.