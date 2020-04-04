Певица Pink рассказала о положительном тесте на коронавирус

У американской певицы Pink выявлен коронавирус. На своей странице в социальной сети она рассказала о том, что две недели назад у нее и ее трехлетнего сына появились симптомы COVID-19.

«К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и результат моего теста был положительным», - написала она в Twitter.

Певица добавила, что вся ее семья в течение 14 дней оставалась дома и следовала указаниям медиков. Спустя две недели был проведен повторный тест, который теперь показал отрицательный результат.