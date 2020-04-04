В госпитале Алеппо открылось отделение для зараженных коронавирусом

В больницах Алеппо подготовили специальные отделения под карантин для инфицированных коронавирусом. Пока в этом сирийском регионе нет ни одного случая заболевания, но здесь все равно готовы даже к худшему развитию событий.

Такое отделение для зараженных COVID-19 появилось и в Университетском госпитале Алеппо. Только в этом медицинском учреждении есть закрытое помещение на 50 коек. В наличии 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Сейчас в городе на карантине всего несколько человек. Заражены они или нет, будет понятно, когда с результатами их анализов ознакомятся специалисты из Дамаска.

Первые явные симптомы короновируса - температура, недомогание, кашель, першение в горле - слишком похожи на обычное простудное заболевание. Поэтому пациентов и принимают в специальном отделении. На входе им обязательно измеряют температуру. После беседы с врачом они сдают анализ крови и проходят флюорографию. Данные отправляют в Дамаск.

«Мы так проверяем пациентов с жалобами на кашель и высокую температуру. Если легкие чистые, мы отпустим пациента домой. Если есть подозрение на коронавирус — мы изолируем человека и отправляем его на карантин», - рассказывает врач Имад Идрис.

На возможную угрозу распространения коронавируса власти отреагировали оперативно. Почти сразу были закрыты границы, отменено авиасообщение. Закрыты кафе-рестораны, кальянные. Госслужащие перешли на удаленку, на бессрочные каникулы отправлены школьники и студенты. Введен комендантский час: нарушителям грозит арест либо солидный штраф.