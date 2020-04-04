В России зафиксирован новый всплеск телефонного мошенничества

В России активизировались телефонные мошенники, выдающие себя за службу безопасности банков. Чаще всего они звонят с городских номеров.

Мошенники сообщают жертве, что ее личные данные якобы скомпрометированы, и предлагают их сверить. Для этого требуется назвать последние совершенные клиентом банка операции по карте. Затем они обещают поставить карту на защиту, для чего просят поменять пароль в интернет-приложении банка.

Как рассказал агентству РИА Новости ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, в последнее время компания наблюдает существенный рост телефонного мошенничества.

«Описанные выше приемы являются у мошенников самыми распространенными, а просьба сверить личную информацию и использование в речи стандартных формулировок помогает вызвать доверие у жертвы», - добавил он.

С Головановым соглашается и руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин. Он также поясняет, что в последнее время цели мошенников немного меняются, и теперь они сначала втираются в доверие к клиенту банка, затем манипулируют жертвой, после чего уже осуществляют мошенническую схему.