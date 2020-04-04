В Приморье за нарушениями карантина будут следить дроны: видео

В Приморском крае приняли решение усилить меры контроля за следованием предписаниям карантинного режима. Наблюдать за исполнением правил самоизоляции будут силами правопорядка и с использованием новейших технологий.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в настоящий момент подготавливается перечень предприятий, не прекращающих функционирование, таких как государственные заводы, порты судоремонтные компании и т.п. Деятельность на них будет продолжаться со строжайшим соблюдением противоэпидемиологических норм.

Как рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, Министерство цифрового развития уже работает над созданием удобной системы пропусков и организацией учета рабочих на данных предприятиях. предполагается, что имена сотрудников попадут в общую базу, которой смогут пользоваться и Росгвардия, и правоохранительные органы.

Нарушения режима также будут внимательно отслеживать, используя тепловизоры, установленные в парках и лесах для обнаружения людей, и запуская дронов. Лиц, не выполняющих предписания властей, будут ожидать штрафы.

Помимо этого, будет наполовину сокращен поток такси и автобусного транспорта, а также перестанут действовать льготы на бесплатный проезд. Также, в скорейшие сроки закроется межмуниципальное автобусное сообщение.