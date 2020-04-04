Названы самые востребованные профессии в РФ в период самоизоляции

По данным статистики сервиса по трудоустройству, число вакансий для россиян выросло на 4% по сравнению с данными марта 2019 года.

Наибольший прирост отмечается для специалистов в области медицины и фармацевтики, сферах безопасности и государственной службы, строительства и недвижимости.

Также потребность заметно увеличилась в представителях рабочего и домашнего персонала.

При этом было зафиксировано снижение предложений для представителей сферы маркетинга, реклама и PR, HR, а также бухгалтеров и юристов, пишет «Российская газета».

Отмечается, что часть предлагаемых вакансий предполагает начало работы сейчас на удаленной основе или после окончания режима самоизоляции. В частности, такие предложение касаются специалистов IT, услуг для бизнеса, образования, маркетинга и рекламы.

По указу Владимира Путина с целью борьбы с коронавирусом на территории России до 30 апреля 2020 года объявлены не рабочие дни.

По данным на 3 апреля, в России заражены 4149 человек.