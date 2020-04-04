Последние три самолета Ил-76 отправились в Сербию для помощи в борьбе с пандемией

План по помощи Республике Сербия гуманитарным грузом и рабочими руками практически выполнен в полном объеме. В страну вылетели девятый, десятый и одиннадцатый Ил-76 от ВКС России. Эти рейсы являются последними из намеченных.

Как сообщили в Минобороны РФ, воздушные суда направляют из «Чкаловского» аэропорта в Московской области на аэродром Батайница, который располагается в 20 километрах от столицы государства - Белграда.

Напомним, что одиннадцать самолетов были отправлены в дружественное государство для переброски медиков в составе 87 человек и военной техники в количестве 16 единиц. Также на борту находятся медицинское оборудование и средство защиты.

К настоящему времени уже семь военных рейсов дошли до пункта назначения в Сербии.