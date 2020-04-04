Не время для отдыха: новые кадры дезинфекции итальянских пансионатов российскими медиками

Вчера, 3 апреля, российские военные специалисты провели полную дезинфекцию четырех пансионатов для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от Бергамо. Санитарная обработка была проведена в городах Вила-де-Адда, Сан-Пелегрино, Вила-де-Альме, Зогно.

Все внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений были обработаны аэрозольными дезинфицирующими растворами.

Врачи-эпидемиологи также разработали специальные рекомендации для руководства и работников пансионатов, которые помогут сохранять противоэпидемический режим в заведениях и не дадут распространиться инфекции.

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБЗ Минобороны РФ совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная санитарная обработка и дезинфекция уже 24 пансионатов в Ломбардии.

Обработано 29 зданий и сооружений, более 119 тысяч квадратных метров внутренних помещений и свыше 13 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.