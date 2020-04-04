Не грипп: эксперты назвали главное отличие коронавируса

Коронавирус COVID-19 серьезно отличается от вируса гриппа и может быть очень опасен для человека, считает эксперт университета Соединенных Штатов в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон.

По ее словам, к гриппу у каждого из нас со временем выработался «стадный» иммунитет, в результате чего в период сезонных эпидемий этого вируса большинство может и не заразиться им.

Иммунной системе свойственно выявлять особенности респираторных заболеваний, так как после того, как человек переболел, вырабатываются антитела, также это возможно за счет прививок.

Помимо этого опасность коронавируса нового типа обусловлена отсутствием готовой вакцины, из-за чего заразившиеся не смогут переболеть без серьезных последствий, заявил исследователь Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Отто Янг.

Еще одно отличие COVID-19 заключается в специфике диагностики. В частности, вирус гриппа выявляют уже проверенными способами грипп - взятием мазков из носа или изо рта, к тому же современные противовирусные препараты отлично помогают в лечении.

По мнению экспертов, единственный способ, который может побороть коронавирус на данный момент - изоляция и социальная дистанцированность, пишут «Известия».

Согласно последним данным, COVID-19 был диагностирован более чем у миллиона человек по всему миру, в России - 4149.