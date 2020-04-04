Тридцатиминутные экспресс-тесты на COVID-19 в РФ начнут проводить в апреле

Новые тест-системы для диагностики коронавируса планируют запустить в апреле в Москве и Московской области, после чего их поставка будет расширена в регионы, пишут «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Точная дата начала тестирования пока неизвестна, так как данное решение зависит от правительства Москвы, которое осуществляет закупку тест-систем.

Однако отмечается, что разработка российско-японской компании EMG успешно прошла испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение на дальнейшее использование.

Экспресс-тесты позволят медикам получать результаты диагностики на COVID-19 в течение 30 минут.

«Точность теста, позволяющего определить наличие коронавируса уже на самых ранних стадиях, можно назвать абсолютной - почти сто процентов», - отметили в РФПИ.

Помимо этого в компании «ФосАгро», которая участвует в разработке системы, рассказали, что в новых тестах применяется метод изотермической молекулярной диагностики в точности применяемой общепринятой технологии ПЦР.

«Исследования "классическим" методом занимают по времени дольше, но позволяют параллельно исследовать до 96 образцов. В новой тест-системе - только один образец, но обработка идет достаточно быстро», - пояснил директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Ценообразование разработки будет формироваться совместно с технологическими партнерами и лабораториями, добавили в РФПИ.