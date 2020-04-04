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Иллюзия безопасности: врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

Анна Берестовая
04:29 04.04.2020
Специалист объяснил, почему и каким образом можно быть инфицированным, даже соблюдая все ограничения введенного в стране режима.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Pres

В связи с угрозой распространением коронавируса в регионах России введен режим полной самоизоляции. Но даже следуя всем его предписаниям следует сохранять бдительность.

«Звезда» попросила врача высшей категории, отоларинголога Владимира Зайцева рассказать, где можно заразиться коронавирусом сейчас, во время карантина.

Первым местом, в котором существует опасность быть инфицированным, являются торговые центры, а конкретно - продуктовые магазины внутри них, так как только они сейчас функционируют. Врач призвал, выходя за покупками, обязательно соблюдать все меры безопасности.

«Сейчас начали уже выдавать одноразовые перчатки целлофановые. Можно, собственно говоря, прийти в своих перчатках резиновых и не снимать их весь период нахождения в продуктовом магазине», - рассказал Зайцев.

Специалист подчеркнул, что точно нужно отказаться от распространенной привычки «слюнявить целлофановые пакеты», чтобы их раскрыть. В актуальной эпидемиологической ситуации это может быть действительно опасно.

Врач объяснил, что чем дольше будет период нахождения в магазине, тем сильнее растет шанс заражения. Также он напомнил, что при похоже за едой следует сохранять безопасную дистанцию между людьми.

Второе место, где можно заразиться COVIID-19 - это аптеки. Главная опасность этого места заключается в том, что туда приходят как здоровые, так и уже больные люди. Часто покупатели задерживаются в аптеках для того, чтобы узнать сведения о лекарствах, что продлевает их нахождение рядом с людьми в очереди.

«Самое главное, что контактным путем можно трогать лист аннотации, можно трогать коробку и контактным путем заразить уже другого пациента коронавирусной инфекцией», - добавил врач.

Третьим местом, где можно подхватить коронавирус, являются автозаправки. На заправках, в которых отсутствует специальный персонал, заправляющий автомобиль, можно получить инфекцию от шланга, которым пользуется множество водителей.

Эксперт объяснил, что на заправках сегодня также можно встретить одноразовые перчатки, которые могут обезопасить поездку за бензином. Также он напомнил, что расплачиваться для минимизации рисков необходимо безналичным путем.

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