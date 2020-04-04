На фоне самоизоляции в Москве в пять раз вырос спрос на курьеров

В России резко вырос спрос на курьеров со стороны работодателей и соискателей. На фоне массовой самоизоляции в одной Москве количество соответствующих вакансий выросло в пять раз.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные рекрутинговых сервисов, за первые сутки самоизоляции число активных вакансий выросло в три раза. Позже это число продолжило расти. На данный момент это одна из самых популярных позиций. Данные о динамике роста подтвердили представители трех крупных сервисов по трудоустройству.

«По России рост числа вакансий курьеров составил 136%, а по Москве – 400%», - заявил представитель одного из агентств.

Согласно указу Владимира Путина, нерабочая неделя для россиян с целью полной самоизоляции продлится до 30 апреля 2020 года. Властям регионов разрешено вводить необходимые меры с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

На данный момент в России число заболевших коронавирусом составляет 4149 человек в 78 субъектах.