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Трамп рассказал, почему не хочет носить защитную маску

Анна Берестовая
03:26 04.04.2020
Президент США подчеркнул, что ношение масок не является обязательной мерой, а относится к рекомендациям.
Трамп рассказал, почему не хочет носить защитную маску
© Фото: Doug Mills, Keystone Press Agency, Globallookpress

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл причину, по которой не носит медицинскую маску в период распространения коронавирусной инфекции.

Согласно информации издания, вчера, 3 апреля, на брифинге в Белом доме американский президент заявил, что ношение маски не обязательно и является «всего лишь рекомендацией». Трамп объяснил, что у него просто нет желания это делать, подчеркнув, что чувствует он себя хорошо.

Глава США заметил, что защитная маска в качестве части выходного костюма не соответствует его статусу. В особенности неуместной, как он отмечал ранее, она представляется в Овальной кабинете посреди бесед с главами правительства, диктаторами, королями и королевами. Тем не менее, стоит отметить, что большая часть встреч Трампа с иностранными лидерами была отменена или перенесена из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на свою позицию в настоящий момент, президент США добавил, что может изменить свое мнение по данному вопросу.

Согласно последним данным, в Соединенных Штатах Америки инфекцией COVID-19 были заражены уже около 273 тысяч человек. Более семи тысяч из них скончались от заболевания.

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