Посольство РФ: не вылетевших из США граждан расселят по гостиницам

Граждан России, которые остались в аэропорту Нью-Йорка в связи с отменой рейса в Москву, разместят в гостиницу. Об этом сообщил пресс-секретарь Посольства РФ Николай Лахонин.

Уточняется, что разместить необходимо 51 человека.

«Они будут размещены до понедельника», - цитирует РИА Новости Лахонина.

На данный момент в Соединенных Штатах Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавируса. По последним данным число зараженных превышает 57 тысяч человек.

Всего в мире COVID-19 был диагностирован более чем у миллиона пациентов, жертвами стали свыше 50 тысяч.

В 78 субъектах России на 3 апреля было зафиксировано 4149 случаев инфицирования.