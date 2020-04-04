Посольство РФ: не вылетевших из США граждан расселят по гостиницам
Такое решение было принято после отмены рейса в Москву из Нью-Йорка.
© Фото: Consulate General of Russia in New York Facebook
Граждан России, которые остались в аэропорту Нью-Йорка в связи с отменой рейса в Москву, разместят в гостиницу. Об этом сообщил пресс-секретарь Посольства РФ Николай Лахонин.
Уточняется, что разместить необходимо 51 человека.
«Они будут размещены до понедельника», - цитирует РИА Новости Лахонина.
На данный момент в Соединенных Штатах Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавируса. По последним данным число зараженных превышает 57 тысяч человек.
Всего в мире COVID-19 был диагностирован более чем у миллиона пациентов, жертвами стали свыше 50 тысяч.
В 78 субъектах России на 3 апреля было зафиксировано 4149 случаев инфицирования.